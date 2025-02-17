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Андрей Кириленко: «Сборная России проведет товарищеские матчи в июне»

Товарищеские матчи с участием сборной России пройдут в июне.

«Сборная уже довольно много сыграла в последнее время. Турнир в Перми в августе, потом турнир наций в ноябре, сейчас же подумали, что из-за Матча звезд Единой лиги ВТБ лучше провести молодежный сбор.

Игровую составляющую перенесли на июнь. Хотя я понимаю, что в конце сбора нужен выход эмоций и нужно сыграть матч. Думаю, ребята просто сыграют между собой. Я как игрок хотел бы, чтобы какой-то матч, но в конце сбора состоялся», – сказал президент РФБ Андрей Кириленко.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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товарищеские матчи
logoАндрей Кириленко
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