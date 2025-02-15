Стефен Карри прокомментировал нежелание Кевина Дюрэнта возвращаться в «Уорриорз».

«Голден Стэйт» пытался выменять Кевина из «Финикса» перед дедлайном, но сам игрок не поддержал эту инициативу.

«Важно, чтобы все были полностью вовлечены и заинтересованы. И я уважаю Кевина . Нет ничего важнее душевного равновесия и благополучия.

Ситуация с обменом зависела не от нас. Просто нужно было четко понять, хочет ли человек оказаться в команде. Я не пытаюсь убеждать людей переходить туда, куда им не хочется переходить.

У меня вообще нет никаких обид и вопросов к Кей Ди. Не виню его за то, что он не захотел все повторить. Он столько всего вынес после перехода к нам в 2016 году. А потом становился MVP финала два года подряд. Но его все еще критикуют. Кто захочет проходить через все это снова?» – заявил Карри .