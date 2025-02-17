Леброн Джеймс пропустил Матч всех звезд из-за травм, завершив серию из 20 появлений в стартовых пятерках подряд

Леброн Джеймс не смог выступить на Матче всех звезд.

Звездному форварду помешали проблемы со ступней и голеностопом. Джеймс объявил о том, что не выйдет на паркет, за 1,5 часа до матча.

Завершилась рекордная серия из 20 появлений форварда в стартовой пятерке на Матче всех звезд.

Баскетболист сообщил, что возвращается в Лос-Анджелес уже вечером в воскресенье и собирается приступить к восстановлению.

«Никакого отдыха для меня.

Надеюсь, что смогу принять участие в матче в среду», – заявил Джеймс .