Леброн Джеймс пропустил Матч всех звезд из-за травм, завершив серию из 20 появлений в стартовых пятерках подряд
Леброн Джеймс не смог выступить на Матче всех звезд.
Звездному форварду помешали проблемы со ступней и голеностопом. Джеймс объявил о том, что не выйдет на паркет, за 1,5 часа до матча.
Завершилась рекордная серия из 20 появлений форварда в стартовой пятерке на Матче всех звезд.
Баскетболист сообщил, что возвращается в Лос-Анджелес уже вечером в воскресенье и собирается приступить к восстановлению.
«Никакого отдыха для меня.
Надеюсь, что смогу принять участие в матче в среду», – заявил Джеймс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем