Яннис Адетокумбо пошутил об игре в НБА со своим сыном: «Хотелось бы, но не уверен, что протяну еще 13 сезонов»
Яннис Адетокумбо хотел бы повторить достижение Леброна Джеймса.
Форвард «Лейкерс» сыграл в НБА со своим сыном Бронни.
«Я надеюсь стать следующим, потому что мне нравится озвучивать свои желания, чтобы они неожиданно сбывались. Но моему старшему 5 лет.
Не уверен, что протяну еще 13 сезонов. 25 сезонов в лиге.
Ну может быть. Нельзя загадывать. Под конец я буду типа OG, Тадж Гибсон или Юдонис Хаслем. Поддерживать всех, выходить, когда нужно, и давать 10 очков и 5 подборов. Все возможно», – посмеялся форвард «Бакс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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