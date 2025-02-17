Яннис Адетокумбо пошутил об игре в НБА со своим сыном: «Хотелось бы, но не уверен, что протяну еще 13 сезонов»

Яннис Адетокумбо хотел бы повторить достижение Леброна Джеймса.

Форвард «Лейкерс » сыграл в НБА со своим сыном Бронни .

«Я надеюсь стать следующим, потому что мне нравится озвучивать свои желания, чтобы они неожиданно сбывались. Но моему старшему 5 лет.

Не уверен, что протяну еще 13 сезонов. 25 сезонов в лиге.

Ну может быть. Нельзя загадывать. Под конец я буду типа OG, Тадж Гибсон или Юдонис Хаслем . Поддерживать всех, выходить, когда нужно, и давать 10 очков и 5 подборов. Все возможно», – посмеялся форвард «Бакс».