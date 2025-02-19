Марк Уильямс вернулся в «Шарлотт» и готов сыграть в первом матче после паузы в чемпионате. «Хорнетс» встретятся с «Лейкерс»
Марк Уильямс воссоединился с «Хорнетс».
Центровой вернулся в «Шарлотт» после отмены сделки с «Лейкерс» и готов сыграть в первом матче после паузы в чемпионате.
В четверг «Хорнетс» встретятся с «Лейкерс», которые забраковали баскетболиста по итогам медицинского осмотра.
«Лейкерс» перед дедлайном приобрели Уильямса в обмен на Далтона Кнехта, Кэма Реддиша, обмен пиками в первом раунде драфта 2030 года и пик в первом раунде драфта 2031 года.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
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