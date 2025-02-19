Марк Уильямс вернулся в «Шарлотт» и готов сыграть в первом матче после паузы в чемпионате. «Хорнетс» встретятся с «Лейкерс»

Марк Уильямс воссоединился с «Хорнетс».

Центровой вернулся в «Шарлотт » после отмены сделки с «Лейкерс » и готов сыграть в первом матче после паузы в чемпионате.

В четверг «Хорнетс» встретятся с «Лейкерс», которые забраковали баскетболиста по итогам медицинского осмотра.

«Лейкерс» перед дедлайном приобрели Уильямса в обмен на Далтона Кнехта, Кэма Реддиша, обмен пиками в первом раунде драфта 2030 года и пик в первом раунде драфта 2031 года.