Марк Уильямс не вернулся в «Шарлотт» после отмены обмена с «Лейкерс»

Марк Уильямс не вернулся в «Хорнетс».

Марк Уильямс еще не вернулся в «Шарлотт » после того, как сделка, по условиям которой он был отправлен в «Лейкерс», была отменена. «Хорнетс» после отмененной сделки провели три выездных матча, и Уильямс не играл ни в одном из них.

Считается, что «Хорнетс» дают игроку время, чтобы адаптироваться к возвращению в команду. Примечательно, первый матч «Шарлотт» после перерыва на Матч всех звезд состоится в среду против «Лейкерс».

«Лейкерс» приобрели Уильямса в обмен на Далтона Кнехта, Кэма Реддиша, обмен пиками в первом раунде драфта 2030 года и пик в первом раунде драфта 2031 года. После медицинского осмотра центрового «Лейкерс » решили отменить сделку.