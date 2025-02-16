Марк Уильямс не вернулся в «Шарлотт» после отмены обмена с «Лейкерс»
Марк Уильямс не вернулся в «Хорнетс».
Марк Уильямс еще не вернулся в «Шарлотт» после того, как сделка, по условиям которой он был отправлен в «Лейкерс», была отменена. «Хорнетс» после отмененной сделки провели три выездных матча, и Уильямс не играл ни в одном из них.
Считается, что «Хорнетс» дают игроку время, чтобы адаптироваться к возвращению в команду. Примечательно, первый матч «Шарлотт» после перерыва на Матч всех звезд состоится в среду против «Лейкерс».
«Лейкерс» приобрели Уильямса в обмен на Далтона Кнехта, Кэма Реддиша, обмен пиками в первом раунде драфта 2030 года и пик в первом раунде драфта 2031 года. После медицинского осмотра центрового «Лейкерс» решили отменить сделку.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Charlotte Observer
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