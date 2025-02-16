Далтон Кнехт об отмене обмена в «Шарлотт»: «Теперь я смогу учиться у Луки»

Далтон Кнехт высказался об отмене обмена в «Шарлотт» и возвращении в «Лейкерс».

«Это странно. Я один из немногих, кого обменяли, а потом вернули, так что это было безумное приключение.

Я рад вернуться и быть частью команды. Теперь я смогу учиться у Луки . У меня были Дэвис и Брон, а теперь я с Лукой и Броном. Так что это потрясающе. Я смогу учиться у многих великих игроков», – сказал новичок «Лейкерс ».