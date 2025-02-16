Далтон Кнехт об отмене обмена в «Шарлотт»: «Теперь я смогу учиться у Луки»
Далтон Кнехт высказался об отмене обмена в «Шарлотт» и возвращении в «Лейкерс».
«Это странно. Я один из немногих, кого обменяли, а потом вернули, так что это было безумное приключение.
Я рад вернуться и быть частью команды. Теперь я смогу учиться у Луки. У меня были Дэвис и Брон, а теперь я с Лукой и Броном. Так что это потрясающе. Я смогу учиться у многих великих игроков», – сказал новичок «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети репортера ESPN Дэйва Макменамина
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