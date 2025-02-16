0

Далтон Кнехт об отмене обмена в «Шарлотт»: «Теперь я смогу учиться у Луки»

Далтон Кнехт высказался об отмене обмена в «Шарлотт» и возвращении в «Лейкерс».

«Это странно. Я один из немногих, кого обменяли, а потом вернули, так что это было безумное приключение.

Я рад вернуться и быть частью команды. Теперь я смогу учиться у Луки. У меня были Дэвис и Брон, а теперь я с Лукой и Броном. Так что это потрясающе. Я смогу учиться у многих великих игроков», – сказал новичок «Лейкерс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети репортера ESPN Дэйва Макменамина
logoДалтон Кнехт
logoНБА
logoЛука Дончич
logoЛейкерс
logoШарлотт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Хорнетс» не стали заявлять официальный протест по поводу отмененного обмена Марка Уильямса
1сегодня, 06:20
Далтон Кнехт об участии в турнире Матча звезд: «Я же сыграю против Леброна? Постараюсь заявить о себе»
7вчера, 05:55
«Сказал Робу Пелинке и Редику, что просто хочу играть». Далтон Кнехт вернулся в состав «Лейкерс» в матче с «Ютой»
2913 февраля, 09:47
«Хорнетс» попытаются оспорить решение «Лейкерс» отказаться от сделки по Марку Уильямсу. Центровой не прошел медосмотр
2511 февраля, 05:42
Рекомендуем
Главные новости
Марк Уильямс не вернулся в «Шарлотт» после отмены обмена с «Лейкерс»
4 минуты назад
Никита Курбанов – MVP Матча всех звезд Единой лиги ВТБ-2025
727 минут назадФото
Матч всех звезд НБА. Команда Чака сразится с командой Кенни, команда Шака – с командой Кэндис
239 минут назад
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. «Хозяева» одержали победу над «Гостями»
50сегодня, 16:37
Дэмиан Лиллард: «В баскетбол нужно играть на трех уровнях»
4сегодня, 16:32
Владислав Перевалов – победитель конкурса данков Лиги ВТБ
3сегодня, 16:12Видео
«Постараюсь привнести эту энергию». Виктор Вембаньяма намерен играть в защите на Матче всех звезд
6сегодня, 16:09
Гарретт Невельс стал победителем конкурса трехочковых Лиги ВТБ
сегодня, 15:55Видео
Кори Хиггинс, Зоран Лукич, Валерий Колесников и болельщики «Пармы» вошли в Зал славы Единой лиги ВТБ
сегодня, 15:10
Джеймс Харден о Матче всех звезд: «Выздоровел, и вот я здесь»
4сегодня, 14:23
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Кириленко: «Нравится, что Единая лига каждый год меняет формат Матча звезд»
1 минуту назад
Кубок Турции. Финал. «Фенербахче» обыграл «Бешикташ» и стал 9-кратным обладателем кубка
сегодня, 15:21
Сергей Тараканов: «Топ-4 команды Единой лиги ВТБ соответствуют уровню плей-офф Евролиги»
2сегодня, 14:36
Илона Корстин: «Основная цель Матча всех звезд — показать все, на что способны наши баскетболисты»
1сегодня, 14:03
Андрей Воронцевич о конкурсе трехочковых: «Буду болеть за Женю Бабурина и Ваню Ухова»
сегодня, 13:56
Элайджа Прайс (7) из Фресно Стэйт побил рекорд Пола Джорджа (6) среди первокурсников в NCAA по количеству дабл-даблов
сегодня, 10:59
«Трапани Шарк» нацелился на Маттео Спаньоло из «Альбы»
сегодня, 09:33
Андрей Ведищев: «Мониторим рынок»
1вчера, 18:48
Горан Шашич: «Матч звезд Единой лиги ВТБ – лучший матч звезд в мире»
1вчера, 17:55
Президент «Пармы»: «Самсон Руженцев предварительно пропустит 4-5 недель»
2вчера, 17:02
Рекомендуем