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Адам Сильвер: «Мы должны рассмотреть стандарты прохождения медицинских обследований»

Адам Сильвер прокомментировал последствия неудачного обмена Марка Уильямса.

Центровой не прошел медкомиссию в «Лейкерс», в результате чего его обмен был аннулирован. Лига не получала официального протеста от «Хорнетс».

«Мы должны рассмотреть возможность внедрения стандартов медицинской оценки здоровья игроков. Этот вопрос поднимается не так часто, не думаю, что в мое время такое уже происходило.

Эти ситуации всегда случаются в субъективных условиях. Мы еще посмотрим на реакцию «Шарлотт», но этот эпизод в любом случае привлек внимание лиги.

Любое уменьшение степени неопределенности будет в этом вопросе позитивным. Такие ситуации очень мешают игрокам, партнерам.

Медицина стремительно развивается, а наши правила не менялись уже несколько десятилетий», – заключил Сильвер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: CBS Sports
logoНБА
logoАдам Сильвер
logoМарк Уильямс
logoШарлотт
logoЛейкерс
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