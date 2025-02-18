Дончич был впечатлен тем, что Пелинке быстро удалось заполучить центрового уровня Марка Уильямса после его пожелания
Роб Пелинка впечатлил Луку Дончича.
Как пишет инсайдер Марк Стейн, после появления в лагере «Лейкерс» словенский баскетболист сказал генеральному менеджеру калифорнийцев, что команде требуется усиление позиции пятого номера.
Отмечается, что Дончич был впечатлен тем, как «быстро» Пелинка сумел организовать обмен Марка Уильямса из «Шарлотт», несмотря на последующий срыв сделки из-за проблем со здоровьем у центрового.
В 23 матчах сезона Уильямс набирает 15,6 очка и 9,6 подбора за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем