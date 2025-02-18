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Дончич был впечатлен тем, что Пелинке быстро удалось заполучить центрового уровня Марка Уильямса после его пожелания

Роб Пелинка впечатлил Луку Дончича.

Как пишет инсайдер Марк Стейн, после появления в лагере «Лейкерс» словенский баскетболист сказал генеральному менеджеру калифорнийцев, что команде требуется усиление позиции пятого номера.

Отмечается, что Дончич был впечатлен тем, как  «быстро» Пелинка сумел организовать обмен Марка Уильямса из «Шарлотт», несмотря на последующий срыв сделки из-за проблем со здоровьем у центрового.

В 23 матчах сезона Уильямс набирает 15,6 очка и 9,6 подбора за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
logoМарк Уильямс
logoРоб Пелинка
logoНБА
logoЛука Дончич
logoЛейкерс
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