Адам Сильвер о «Хит» и Терри Розире: «Ситуация беспрецедентная, очевидного решения нет»

Адам Сильвер прокомментировал претензии «Майами» к лиге.

«Хит» использовали драфт-пик 1-го раунда, чтобы заполучить защитника Терри Розира , уже находившегося в тот момент под подозрением в мошенничестве. Команда не может задействовать игрока, который продолжает занимать место в ростере и платежке.

«Это беспрецедентная ситуация. Мне очень жаль команду и болельщиков. Мы стараемся проработать этот момент. Очевидного решения нет.

Нет никаких сомнений в том, что их баскетболист не может исполнять свои обязательства на данный момент. Но его пока не признали виновным, ситуация с драфт-пиком не ясна.

Это уникальный инцидент, который требует уникального решения. Постараемся найти его с помощью «Хит» и других организаций. Пока его не видно», – заявил комиссионер Адам Сильвер на пресс-конференции.