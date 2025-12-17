Адам Сильвер: «Если игра не будет считаться честной и прозрачной, мы потеряем наших фанатов»
Адам Сильвер прокомментировал федеральное расследование.
Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс и защитник «Майами» Терри Розир проходят по делу о мошенничестве на ставках, связанных с НБА. Комиссионер лиги прокомментировал отношение к этому процессу.
«Думаю, что для болельщиков это очень важно. Тяжело точно оценить степень обеспокоенности по разным заявлениями и обстановке в соцсетях. Но реакция определенно есть.
Полагаю, что если игра не будет считаться честной и максимально прозрачной, мы потеряем наших фанатов в долгосрочной перспективе. Нет никаких сомнений. Так что отношусь к этому расследованию максимально серьезно», – заявил Адам Сильвер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sports Inquirer
