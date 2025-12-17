Адам Сильвер: «Если игра не будет считаться честной и прозрачной, мы потеряем наших фанатов»

Адам Сильвер прокомментировал федеральное расследование.

Главный тренер «Портленда » Чонси Биллапс и защитник «Майами » Терри Розир проходят по делу о мошенничестве на ставках, связанных с НБА . Комиссионер лиги прокомментировал отношение к этому процессу.

«Думаю, что для болельщиков это очень важно. Тяжело точно оценить степень обеспокоенности по разным заявлениями и обстановке в соцсетях. Но реакция определенно есть.

Полагаю, что если игра не будет считаться честной и максимально прозрачной, мы потеряем наших фанатов в долгосрочной перспективе. Нет никаких сомнений. Так что отношусь к этому расследованию максимально серьезно», – заявил Адам Сильвер.