Стивен Эй Смит: «Не верю, что иностранный игрок может стать лицом НБА»

Стивен Эй Смит считает, что иностранец не может стать лицом НБА.

«Я не верю, что иностранный игрок может стать лицом НБА. Я знаю, что они мировые знаменитости, их популярность распространяется по всему миру, но НБА — это спорт, рожденный в Америке.

Игрок должен находить отклик в Америке. Если он не находит отклик в Америке, не имеет значения для Америки, какой отклик он находит за ее пределами. Так я к этому отношусь, это мое мнение.

Я бы хотел, чтобы Энтони Эдвардс изменил свое мнение. Мои любимые игроки – это он и Стеф Карри», – сказал эксперт ESPN.

Ранее защитник «Миннесоты» Эдвардс заявил об отсутствии желания быть лицом лиги: «Слишком много ответственности, обязанностей по поддержанию имиджа. Не могу похвастаться таким складом характера».