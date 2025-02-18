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Стивен Эй Смит: «Не верю, что иностранный игрок может стать лицом НБА»

Стивен Эй Смит считает, что иностранец не может стать лицом НБА.

«Я не верю, что иностранный игрок может стать лицом НБА. Я знаю, что они мировые знаменитости, их популярность распространяется по всему миру, но НБА — это спорт, рожденный в Америке.

Игрок должен находить отклик в Америке. Если он не находит отклик в Америке, не имеет значения для Америки, какой отклик он находит за ее пределами. Так я к этому отношусь, это мое мнение.

Я бы хотел, чтобы Энтони Эдвардс изменил свое мнение. Мои любимые игроки – это он и Стеф Карри», – сказал эксперт ESPN.

Ранее защитник «Миннесоты» Эдвардс заявил об отсутствии желания быть лицом лиги: «Слишком много ответственности, обязанностей по поддержанию имиджа. Не могу похвастаться таким складом характера».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт CyrusTheVirus в соцсети X
logoСтивен Эй Смит
logoНБА
logoЭнтони Эдвардс
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