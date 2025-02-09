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«Как дела, мазафакеры». Патрик Беверли представил возвращение Далтона Кнехта в «Лейкерс»

Патрик Беверли посмеялся над неудавшимся обменом.

«Лейкерс» были вынуждены отменить приобретение центрового Марка Уильямса, который не прошел медкомиссию. Клуб отправлял Далтона Кнехта и Кэма Реддиша в «Шарлотт» в рамках сделки.

«Я только что раздавал «трешки». А вы обмениваете меня в «Шарлотт»? В «Шарлотт»! 24 часа спустя сделка отменяется. И не из-за меня, а из-за другого парня. Просто бизнес.

Добро пожаловать обратно в раздевалку! «Как дела, мазафакеры». Смотришь на всех исподлобья. Никому нельзя доверять. Никто не застрахован, нет никаких гарантий», – поделился разыгрывающий.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Pat Bev Pod
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