«Как дела, мазафакеры». Патрик Беверли представил возвращение Далтона Кнехта в «Лейкерс»

Патрик Беверли посмеялся над неудавшимся обменом.

«Лейкерс » были вынуждены отменить приобретение центрового Марка Уильямса , который не прошел медкомиссию. Клуб отправлял Далтона Кнехта и Кэма Реддиша в «Шарлотт » в рамках сделки.

«Я только что раздавал «трешки». А вы обмениваете меня в «Шарлотт»? В «Шарлотт»! 24 часа спустя сделка отменяется. И не из-за меня, а из-за другого парня. Просто бизнес.

Добро пожаловать обратно в раздевалку! «Как дела, мазафакеры». Смотришь на всех исподлобья. Никому нельзя доверять. Никто не застрахован, нет никаких гарантий», – поделился разыгрывающий.