«Как дела, мазафакеры». Патрик Беверли представил возвращение Далтона Кнехта в «Лейкерс»
Патрик Беверли посмеялся над неудавшимся обменом.
«Лейкерс» были вынуждены отменить приобретение центрового Марка Уильямса, который не прошел медкомиссию. Клуб отправлял Далтона Кнехта и Кэма Реддиша в «Шарлотт» в рамках сделки.
«Я только что раздавал «трешки». А вы обмениваете меня в «Шарлотт»? В «Шарлотт»! 24 часа спустя сделка отменяется. И не из-за меня, а из-за другого парня. Просто бизнес.
Добро пожаловать обратно в раздевалку! «Как дела, мазафакеры». Смотришь на всех исподлобья. Никому нельзя доверять. Никто не застрахован, нет никаких гарантий», – поделился разыгрывающий.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Pat Bev Pod
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