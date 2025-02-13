Велимир Перасович после проигрыша «Зениту»: «Судьи были очень строгими по отношению к нам»
Велимир Перасович высказался о судействе в матче против «Зенита» (83:92).
«Я думаю, ключевым моментом была вторая половина – у нас было очень плохо с энергией, и мы не могли контролировать их подборы в нападении в третьей четверти.
Одна из причин в том, что два наших игрока получили по 5 фолов за 12 минут. Судьи были очень, очень строгими по отношению к нам. Я не говорю, что они были плохими, но строгими. Они дали Рэйнольдсу и Лопатину по 5 фолов за 12 минут. Невозможно играть против такой команды, как «Зенит», если у нас нет больших игроков на площадке», – сказал главный тренер УНИКСа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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