Дрэймонд Грин: «Мы точно выиграем чемпионат в этом сезоне»

Дрэймонд Грин сделал громкое заявление.

«С начала сезона нам казалось, что у нас что-то получается. Но это было не так.

С прихода Джимми Батлера мы выходим на каждый матч с верой в победу. Это очень важно. Когда тебе кажется, что тебя ждет проигрыш, все будет плохо. Он вернул нам эту веру.

Думаю, что мы выиграем чемпионат.

Прошу прощения, я соврал, не «думаю», а мы точно выиграем чемпионат в этом сезоне», – заключил форвард «Голден Стэйт ».