Дрэймонд Грин: «Мы точно выиграем чемпионат в этом сезоне»
Дрэймонд Грин сделал громкое заявление.
«С начала сезона нам казалось, что у нас что-то получается. Но это было не так.
С прихода Джимми Батлера мы выходим на каждый матч с верой в победу. Это очень важно. Когда тебе кажется, что тебя ждет проигрыш, все будет плохо. Он вернул нам эту веру.
Думаю, что мы выиграем чемпионат.
Прошу прощения, я соврал, не «думаю», а мы точно выиграем чемпионат в этом сезоне», – заключил форвард «Голден Стэйт».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Bleacher Report
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