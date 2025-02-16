Дрэймонд Грин: «Джимми Батлер стал для нас системой жизнеобеспечения. Впереди 27-матчевый плей-офф»
Дрэймонд Грин рассказал о настрое на остаток сезона.
«У нас осталось 27 матчей после перерыва на Матч всех звезд. Это будет первый 27-матчевый плей-офф. И 16 игр потом.
Мы вернули веру в себя, спасибо Джимми Батлеру. Начали сезон с этой верой. Пережили спад, утратили ее. Джимми стал для нас системой жизнеобеспечения.
Его лидерские качества, талант, бойцовский настрой. Тот, за кем легко следовать, великолепный лидер», – признал Грин.
Батлер набирает 21,3 очка, 7 подборов и 5,3 передачи в среднем после перехода в «Уорриорз».
Команда идет в зоне плей-ин с результатом 28-27.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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