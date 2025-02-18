Репортер Эван Сайдери: «Нужно провести Матч всех звезд за рубежом в формате «США против мира»

Эван Сайдери предложил, как «возродить» Матч всех звезд.

«Еще одна идея, которую следует обсудить, как возродить Матч всех звезд: сделать его международным в формате «США против мира». Привлечь международные рынки, которые любят баскетбол, для проведения Уик-энда всех звезд за рубежом.

Матч США против мира должен включать традиционный кубок и заманчивый денежный приз», – пишет репортер Forbes.