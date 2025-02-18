NBC рассматривает возможность начала Матча всех звезд НБА-2026 на три часа раньше, чем обычно

Следующий Матч всех звезд НБА могут перенести на более раннее время.

Матч всех звезд НБА 2026 года состоится в «Интуит Доуме» в Лос-Анджелесе 15 февраля и будет транслироваться на канале NBC.

НБА и NBC обсуждают возможность начала игры в 17:00 по местному времени вместо традиционного начала после 20:00.

В тот же день NBC будет транслировать зимние Олимпийские игры из Милана, но трансляция будет давно окончена.