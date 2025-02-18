Чендлер Парсонс: «На летних любительских играх Рико Хайнса в UCLA больше борьбы, чем на Матче всех звезд»
Чендлер Парсонс раскритиковал Матч всех звезд за отсутствие борьбы.
«Мне нравится концепция, и, опять же, я уважаю приложенные усилия, но это не решение проблемы. Не думаю, что этот формат приживется. Никакого накала. Никакой защиты. На летних любительских играх Рико Хайнса в UCLA больше борьбы, чем на Матче всех звезд, и с большим отрывом.
Кстати, парни будут там этим летом. Они хотят набрать форму. Есть мотивация. Есть что-то, ради чего они на самом деле играют», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Run It Back on FanDuel TV
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