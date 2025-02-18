Джеймс Харден о Матче всех звезд: «Возвращение к формату «Восток против Запада» может сработать»

Джеймс Харден раскритиковал новый формат Матча всех звезд.

«Это было немного странно.

Слишком много остановок. Я понимаю, почему, но нам нужно найти возможность сократить все остановки и вернуть игру в нормальное русло. Не считая этого, мне кажется, было очень весело.

Что касается игры до 40 очков, это был тест. Достаточно ли 40 очков? Зависит от обстоятельств. У нас лучшие игроки в мире, так что я думаю, что 40 очков будут набраны быстро.

В Матче всех звезд всегда присутствовала некая соревновательная составляющая. В последние несколько лет соревновательная составляющая пошла на спад. Я не знаю, в чем причина, но с точки зрения игроков, с тех пор как я участвую в Матче звезд, была борьба. Большую часть первой половины, все набирают очки. Затем во второй половине вы становитесь серьезными, и в четвертой четверти вы думаете: «О, пришло время побеждать».

В этом году формат был немного другой. Лично мне он не очень понравился, но я не знаю, в чем причина. К тому же, было несколько перерывов во время игры.

Возвращение к формату «Восток против Запада» может сработать. Еще одна идея — США против остального мира. Так что есть и другие варианты, но этот формат был слишком сложным, останавливать игру, начинать игру. Я думаю, что должен быть матч между Востоком и Западом с 24 лучшими игроками», – сказал разыгрывающий «Клипперс ».