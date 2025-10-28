0

Деандре Эйтон о матче с «Портлендом»: «Они все время несли всякую чушь в мой адрес»

Центровому «Лейкерс» пришлось ощутить на себе трэш-ток бывших партнеров.

«Они все время несли всякую чушь в мой адрес (*улыбается*). Дени Авдия, каждый раз, когда он забивал, то тут же начинал тыкать меня носом в это. Но мне понравилось, что они играли жестко», – сказал Эйтон.

Центровой провел два сезона в «Блэйзерс», прежде чем выкупить контракт и присоединиться к «Лейкерс».

В сегодняшнем матче против бывшей команды он отметился 16 очками (8 из 15 с игры) и 8 подборами, «Лос-Анджелес» проиграл – 108:122.

