Стив Керр о 25+10 у Куминги с «Мемфисом»: «Когда он так играет, мы становимся другой командой»
Стив Керр похвалил Джонатана Кумингу после матча с «Мемфисом».
В победной встрече (131:118) форвард «Голден Стэйт» набрал 25 очков, 10 подборов и 4 передачи.
«32 подбора Куминги в четырех матчах? Он шикарно смотрится, нашел свое место в нашем нынешнем ростере. Отлично взаимодействует с Джимми и Дрэймондом в передней линии.
Способность подбирать и набирать очки делает Джонатана особенным. Когда он использует весь свой талант, демонстрирует все свои способности, мы становимся другой командой», – заявил главный тренер «воинов».
