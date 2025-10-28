Стив Керр о 25+10 у Куминги с «Мемфисом»: «Когда он так играет, мы становимся другой командой»

Стив Керр похвалил Джонатана Кумингу после матча с «Мемфисом».

В победной встрече (131:118) форвард «Голден Стэйт » набрал 25 очков, 10 подборов и 4 передачи.

«32 подбора Куминги в четырех матчах? Он шикарно смотрится, нашел свое место в нашем нынешнем ростере. Отлично взаимодействует с Джимми и Дрэймондом в передней линии.

Способность подбирать и набирать очки делает Джонатана особенным. Когда он использует весь свой талант, демонстрирует все свои способности, мы становимся другой командой», – заявил главный тренер «воинов».