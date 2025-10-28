3

Стив Керр о 25+10 у Куминги с «Мемфисом»: «Когда он так играет, мы становимся другой командой»

Стив Керр похвалил Джонатана Кумингу после матча с «Мемфисом».

В победной встрече (131:118) форвард «Голден Стэйт» набрал 25 очков, 10 подборов и 4 передачи.

«32 подбора Куминги в четырех матчах? Он шикарно смотрится, нашел свое место в нашем нынешнем ростере. Отлично взаимодействует с Джимми и Дрэймондом в передней линии.

Способность подбирать и набирать очки делает Джонатана особенным. Когда он использует весь свой талант, демонстрирует все свои способности, мы становимся другой командой», – заявил главный тренер «воинов».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoСтив Керр
logoДжонатан Куминга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стив Керр: «Джонатан Куминга значительно улучшил игру в пас»
26 октября, 20:15
Джимми Батлер: «Хочу помочь Джонатану Куминге стать отличным игроком. Столько таланта, атлетизма и ума»
22 октября, 11:50
Джимми Батлер и Джонатан Куминга готовы принять участие в игре против «Лейкерс»
20 октября, 19:57
«Мне это даже понравилось». Стив Керр не винит Джонатана Кумингу за удаление из-за контакта с судьей
15 октября, 09:15Видео
Главные новости
Фред Ванвлит: «До разрыва крестообразной связки я был в лучшей форме в своей жизни»
1 минуту назад
Купер Флэгг повредил плечо в матче с «Тандер», но рассчитывает обойтись без пропуска игр
4 минуты назад
Патрик Беверли о 1/10 из-за дуги у Трэя Янга: «Просто не пошел бросок»
14 минут назад
Джамал Мюррэй набрал 43 очка в игре с «Миннесотой»
26 минут назадВидео
Кевин Гарнетт: «Мне не нравится, что Купер Флэгг играет разыгрывающего. Поставьте его на периметр, пусть использует атлетизм»
28 минут назад
Джа Морэнт: «Я никогда по-настоящему не хотел быть лицом НБА»
48 минут назад
Джо Маззулла в тайм-ауте после данка Деандре Джордан: «Еще четыре дня назад он был на улице, а вы позволяете такое»
51 минуту назад
Виктор Вембаньяма: «В этом году придется обойтись без костюма на Хэллоуин»
сегодня, 06:11
Виктор Вембаньяма мотивирован тем, что Чет Холмгрен уже выиграл чемпионский титул
сегодня, 06:10
Брэдли Бил пропустит второй матч подряд из-за проблем со спиной
сегодня, 06:04
Ко всем новостям
Последние новости
Мэк Маккланг о многолетнем контракте с «Индианой»: «Спасибо, Господь!»
сегодня, 05:29
Семь игроков «Лейкерс» пропустят матч против «Портленда»
вчера, 20:21
«Локомотив-Кубань» и Ройс Хэмм расторгли контракт
вчера, 19:54
Домашний матч «Анадолу Эфеса» против «Баварии» пройдет в Анталье
вчера, 18:03
Эргин Атаман: «Ни одной победы я не достиг тактикой – все решают игроки»
вчера, 17:47
Шарунас Ясикявичюс: «Нам нужно замедлить «Валенсию», снизить их эффективность в атаке»
вчера, 15:48
Кендрик Нанн, Хуан Эрнангомес и Ришон Холмс возобновили тренировки с «Панатинаикосом»
вчера, 15:35
«Реал» установил рекорд ACB, одержав 34 домашние победы подряд
вчера, 14:19
Саша Обрадович: «Нвора не тренировался, Батлер проходит обследование. Решение я приму в день игры»
вчера, 14:01
Тримбл, Пойтресс, Квитковских, Пэрис Ли и Брендан Адамс – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:45Фото