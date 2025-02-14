Джимми Батлер: «Мне тошно от того, что мы не идем 4-0»

Джимми Батлер все еще разозлен поражением от «Далласа».

«Голден Стэйт» уступил «Мэверикс», испытывающим проблемы с составом, 107:111 в первом матче бэк-ту-бэк.

Джимми Батлер упомянул первое поражение в составе новой команды после победы над «Хьюстоном» на следующий день. Форвард набрал 19 очков, 8 подборов и 4 передачи, реализовав 6 из 15 бросков с игры и 6 из 6 со штрафной линии.

«Мы должны были идти 4-0. Не буду врать, мне до сих пор тошно из-за того поражения. Но мы разберемся. И начнем победную серию», – заявил новобранец «Уорриорз».