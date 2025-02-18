Лонни Уокер завершит сезон в «Жальгирисе», планирует вернуться в НБА в следующем сезоне
Лонни Уокер завершит этот сезон в Литве.
По словам агента Уокера, американский защитник останется в составе «Жальгириса» до конца сезона-2024/25.
В конце октября Уокер подписал контракт с литовским клубом Евролиги. В контракте была опция выкупа в случае перехода в команду НБА, действующая до 18 февраля.
Защитник планирует вернуться в НБА в следующем сезоне, где он провел 6 сезонов, играя за «Сан-Антонио», «Лейкерс» и «Бруклин», набирая в среднем 9,8 очка, 2,3 подбора и 1,5 передачи в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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