Генменеджер «Жальгириса» Гедиминас Навицкас: «Лонни Уокер не хочет минимальный контракт в НБА»

Лонни Уокер вызывает интерес у ряда клубов НБА.

Защитник перешел в «Жальгирис», не получив удовлетворительных предложений от команд американской лиги в межсезонье. Уокер в среднем набирает 14,7 очка, 3,1 подбора и 1,6 передачи за игру в 11 матчах Евролиги.

«Дело в том, что в НБА должны идеально совпасть несколько факторов, чтобы Лонни смог получить тот контракт, который он хочет. Он не планирует подписывать минимальное соглашение, и это еще более сужает область возможных вариантов», – объяснил ситуацию генменеджер литовского клуба Гедиминас Навицкас.