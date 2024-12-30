Генменеджер «Жальгириса» Гедиминас Навицкас: «Лонни Уокер не хочет минимальный контракт в НБА»
Лонни Уокер вызывает интерес у ряда клубов НБА.
Защитник перешел в «Жальгирис», не получив удовлетворительных предложений от команд американской лиги в межсезонье. Уокер в среднем набирает 14,7 очка, 3,1 подбора и 1,6 передачи за игру в 11 матчах Евролиги.
«Дело в том, что в НБА должны идеально совпасть несколько факторов, чтобы Лонни смог получить тот контракт, который он хочет. Он не планирует подписывать минимальное соглашение, и это еще более сужает область возможных вариантов», – объяснил ситуацию генменеджер литовского клуба Гедиминас Навицкас.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News в сети X
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