Лонни Уокер дважды поскользнулся на рекламной наклейке в Каунасе и не смог продолжить игру
Лонни Уокер получил травму в матче Евролиги.
Лидер «Жальгириса» дважды поскользнулся на одной и той же рекламной наклейке в Каунасе и после второго падения не смог продолжить игру с «Баварией».
Эпизод произошел в середине третьей четверти. О степени серьезности повреждения пока не сообщается.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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