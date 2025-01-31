Лонни Уокер дважды поскользнулся на рекламной наклейке в Каунасе и не смог продолжить игру

Лонни Уокер получил травму в матче Евролиги.

Лидер «Жальгириса » дважды поскользнулся на одной и той же рекламной наклейке в Каунасе и после второго падения не смог продолжить игру с «Баварией».

Эпизод произошел в середине третьей четверти. О степени серьезности повреждения пока не сообщается.