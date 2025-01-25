Лонни Уокер об игре в Афинах: «НБА даже не близко. Один из любимых выездных матчей»
Защитник «Жальгириса» набрал 19 очков и 4 подбора, его команда уступила в матче «Евролиги».
«НБА даже не близко. Греция – определенно одно из любимых моих мест для гостевых матчей. Атмосфера, враждебность, энергия фанатов.
Мне очень понравилось. Понравились болельщики, жесткость и упорство, ход встречи. Это все мне запомнится.
В Греции замечательные фанаты. Они заставляют всех выкладываться.
Кендрик Нанн (26 очков) отлично выступал в НБА. Но получил травму и ему потребовалось время, чтобы вернуть форму. Он приехал сюда и делает то, что от него требуется. Любовь и уважение болельщиков к нему прекрасны. Он пример для многих американцев, которые сомневаются в переезде и опасаются Евролиги. На нем лежит большая ответственность, но он с ней отлично справляется», – рассказал Уокер.
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