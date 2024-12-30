Лонни Уокер интересен как минимум пяти клубам НБА. В список входят «Бостон» и «Денвер»

Клубы НБА интересуются выступающим в Европе Лонни Уокером.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, как минимум пять команд НБА, включая «Филадельфию», «Миннесоту», «Майами», «Денвер» и «Бостон», проявляют интерес к защитнику (26 лет, 193 см).

Уокер подписал контракт с «Жальгирисом» в конце октября после отчисления из «Селтикс». Соглашение включает пункт о возможно выкупе любым клубом НБА на сумму 450 000 долларов.

Уокер в среднем набирает 14,7 очка, 3,1 подбора и 1,6 передачи за игру в 11 матчах Евролиги.