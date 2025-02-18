Реджи Миллер официально стал комментатором NBC

Реджи Миллер будет комментировать матчи НБА на NBC со следующего сезона.

Канал NBC официально объявил, что член Зала славы Реджи Миллер будет комментатором матчей НБА со следующего сезона.

Реджи Миллер в настоящее время продолжает работать на TNT, но поскольку каналу не удалось продлить контракт на трансляцию матчей НБА, Миллер перейдет на NBC в начале следующего сезона.

Миллер выступал в НБА с 1987 по 2005 год, проведя все 18 сезонов карьеры за «Индиану». Он является пятикратным участником Матча всех звезд и считает одним из лучших снайперов в истории лиги.

Также в число кандидатов на работу в NBC входят бывшие игроки НБА Кармело Энтони и Блэйк Гриффин. Канал предлагал контракт Чарльзу Баркли, но тот отказался и останется с TNT, как и остальная часть команды Inside the NBA, поскольку их шоу будет транслироваться на ESPN.