Реджи Миллер официально стал комментатором NBC
Канал NBC официально объявил, что член Зала славы Реджи Миллер будет комментатором матчей НБА со следующего сезона.
Реджи Миллер в настоящее время продолжает работать на TNT, но поскольку каналу не удалось продлить контракт на трансляцию матчей НБА, Миллер перейдет на NBC в начале следующего сезона.
Миллер выступал в НБА с 1987 по 2005 год, проведя все 18 сезонов карьеры за «Индиану». Он является пятикратным участником Матча всех звезд и считает одним из лучших снайперов в истории лиги.
Также в число кандидатов на работу в NBC входят бывшие игроки НБА Кармело Энтони и Блэйк Гриффин. Канал предлагал контракт Чарльзу Баркли, но тот отказался и останется с TNT, как и остальная часть команды Inside the NBA, поскольку их шоу будет транслироваться на ESPN.
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