Реджи Миллер будет комментировать матчи на NBC
Реджи Миллер стал комментатором NBC.
Член Зала славы Реджи Миллер подписал контракт с NBC и станет одним из ведущих комментаторов телеканала в сезоне-2025/26.
Миллер будет комментировать матчи НБА вместе с комментаторами Майком Тирико и Ноа Иглом.
Миллер выступал в НБА с 1987 по 2005 год, проведя все 18 сезонов карьеры за «Индиану». Он является пятикратным участником Матча всех звезд и считает одним из лучших снайперов в истории лиги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yahoo! Sports
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