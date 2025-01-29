Реджи Миллер будет комментировать матчи на NBC

Реджи Миллер стал комментатором NBC.

Член Зала славы Реджи Миллер подписал контракт с NBC и станет одним из ведущих комментаторов телеканала в сезоне-2025/26.

Миллер будет комментировать матчи НБА вместе с комментаторами Майком Тирико и Ноа Иглом.

Миллер выступал в НБА с 1987 по 2005 год, проведя все 18 сезонов карьеры за «Индиану». Он является пятикратным участником Матча всех звезд и считает одним из лучших снайперов в истории лиги.