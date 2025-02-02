Леброн Джеймс стал 7-м игроком НБА, преодолевшим отметку в 2500 точных трехочковых бросков
Леброн Джеймс оформил очередное статистическое достижение.
Форвард «Лейкерс» стал 7-м игроком в истории НБА, который реализовал 2500 и более трехочковых бросков в регулярных сезонах.
Джеймс добился этого показателя в матче с «Никс», попав 3 раза с 8 попыток из-за дуги.
У Джеймса теперь 2502 реализованных трехочковых. Осталось 58 до идущего 6-м Реджи Миллера (2560).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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