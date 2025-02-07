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Реджи Миллер о критике Дончича: «Нельзя пять раз подряд попасть в первую пятерку сезона НБА в плохой форме»

Реджи Миллер отреагировал на критику в адрес Луки Дончича.

Руководство «Мэверикс» в качестве одной из мотиваций решения обменять словенца в «Лейкерс» называло обеспокоенность физическим состоянием звезды НБА.

«Я и сам нередко критиковал Луку, говоря о том, что он может быть в лучшей форме, но есть одна вещь, которая задела меня. Этот продвигаемый «Мэверикс» нарратив, что он всегда был в плохом состоянии, всегда был плохо подготовлен. Просто важно понимать, что нельзя пять раз подряд попасть в первую пятерку сезона НБА в плохой форме. Не надо нападать на человека, приписывая ему плохие черты вроде лености. Нельзя быть в первой пятерке НБА и добиться к 25 годам всего того, чего добился он, когда ты настолько не в форме.

Наверное, там есть какие-то вещи, о которых мы не знаем, но не рассказывайте нам про его физические кондиции», – считает член Зала славы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA TV
logoЛука Дончич
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