Реджи Миллер о критике Дончича: «Нельзя пять раз подряд попасть в первую пятерку сезона НБА в плохой форме»
Руководство «Мэверикс» в качестве одной из мотиваций решения обменять словенца в «Лейкерс» называло обеспокоенность физическим состоянием звезды НБА.
«Я и сам нередко критиковал Луку, говоря о том, что он может быть в лучшей форме, но есть одна вещь, которая задела меня. Этот продвигаемый «Мэверикс» нарратив, что он всегда был в плохом состоянии, всегда был плохо подготовлен. Просто важно понимать, что нельзя пять раз подряд попасть в первую пятерку сезона НБА в плохой форме. Не надо нападать на человека, приписывая ему плохие черты вроде лености. Нельзя быть в первой пятерке НБА и добиться к 25 годам всего того, чего добился он, когда ты настолько не в форме.
Наверное, там есть какие-то вещи, о которых мы не знаем, но не рассказывайте нам про его физические кондиции», – считает член Зала славы.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий