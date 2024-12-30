Клэй Томпсон прояснил высказывание по поводу Реджи Миллера, которого назвал величайшим снайпером
Защитник «Далласа» назвал Реджи Миллера величайшим снайпером после того, как обошел легенду по количеству 3-очковых попаданий за карьеру и поднялся на 5-е место в истории НБА по этому показателю.
«Одно из моих любимых воспоминаний в карьере – это просмотр у «Никс» в 2011 году, когда Донни Уолш сказал мне, как сильно я напоминаю ему Реджи Миллера. Это очень много значило для меня и вдохновило меня никогда не прекращать бросать. Да здравствует величайший снайпер в истории», – написал защитник «Далласа» на своей странице в соцсети.
Позже экс-игрок «Голден Стэйт» ответил на комментарий пользователя, который написал, что величайшим снайпером является его бывший одноклубник Стефен Карри.
«Позвольте прояснить. Я писал то сообщение, думая о своих юношеских годах. Тогда Реджи был примером для всех снайперов, которые работают без мяча. Мы все знаем, что №30 [Карри] является величайшим снайпером», – отреагировал Томпсон.
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