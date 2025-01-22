Чус Матео: «Деннис Смит не готов играть, ему нужно вернуться в форму»

Чус Матео заявил, что Деннису Смиту нужно время, чтобы вернуться в форму.

«Он пока не готов играть; ему нужно время, потому что ему еще нужно вернуться в форму.

Он долгое время не играл, и нам нужно, чтобы он вышел на тот уровень, которого требует турнир. Давайте наберемся терпения. Я бы хотел, чтобы он начал играть до Кубка», – сказал главный тренер «Реала».

«Реал » объявил о подписании американского разыгрывающего 16 января.