Чус Матео: «Деннис Смит не готов играть, ему нужно вернуться в форму»
Чус Матео заявил, что Деннису Смиту нужно время, чтобы вернуться в форму.
«Он пока не готов играть; ему нужно время, потому что ему еще нужно вернуться в форму.
Он долгое время не играл, и нам нужно, чтобы он вышел на тот уровень, которого требует турнир. Давайте наберемся терпения. Я бы хотел, чтобы он начал играть до Кубка», – сказал главный тренер «Реала».
«Реал» объявил о подписании американского разыгрывающего 16 января.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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