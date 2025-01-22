«Реал» ведет контрактные переговоры с Бруну Фернанду

«Реал» может усилить переднюю линию экс-игроком НБА.

Испанский клуб продвинулся в контрактных переговорах с тяжелым форвардом Бруну Фернанду (26 лет, 206 см).

«Рэпторс» отчислили Фернанду в начале января до того, как контракт игрока на 2,1 миллиона долларов стал полностью гарантированным.

Фернанду сыграл в 17 матчах в этом сезоне, набирая в среднем 3,4 очка и 3,0 подбора.