«Реал» ведет контрактные переговоры с Бруну Фернанду
«Реал» может усилить переднюю линию экс-игроком НБА.
Испанский клуб продвинулся в контрактных переговорах с тяжелым форвардом Бруну Фернанду (26 лет, 206 см).
«Рэпторс» отчислили Фернанду в начале января до того, как контракт игрока на 2,1 миллиона долларов стал полностью гарантированным.
Фернанду сыграл в 17 матчах в этом сезоне, набирая в среднем 3,4 очка и 3,0 подбора.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
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