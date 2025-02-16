Единая лига ВТБ выложила отчет о Матче друзей в рамках звездного уик-энда
Вчера прошел Матч друзей Лиги ВТБ.
Встреча закончилась победой команды президента лиги Сергея Кущенко над командой генерального директора Илоны Корстин со счетом 79:77.
Главные моменты – в отчетах о событии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Единой лиги ВТБ
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