Кевин Дюрэнт: «Болельщикам сейчас нравятся только плей-офф, дедлайн, рынок и вражда между игроками»

Кевин Дюрэнт считает, что поклонники НБА не ценят баскетбол и звезд лиги.

Форвард «Санз» отреагировал на критику в адрес Матча всех звезд.

«Сейчас веселее жаловаться на НБА , чем в действительности смотреть ее. Ну хорошо, отмените Уик-энд всех звезд и давайте просто дадим всем отдохнуть, раз уж мы такие жалкие в это время.

Я пытаюсь сказать, что болельщики жалуются вообще на все. Для них сейчас вообще все недостаточно хорошо. Единственное, что им нравится – плей-офф, дедлайн, рынок свободных агентов и когда игроки враждуют друг с другом», – написал звездный баскетболист в соцсетях.