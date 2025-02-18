Кевин Дюрэнт: «Болельщикам сейчас нравятся только плей-офф, дедлайн, рынок и вражда между игроками»
Кевин Дюрэнт считает, что поклонники НБА не ценят баскетбол и звезд лиги.
Форвард «Санз» отреагировал на критику в адрес Матча всех звезд.
«Сейчас веселее жаловаться на НБА, чем в действительности смотреть ее. Ну хорошо, отмените Уик-энд всех звезд и давайте просто дадим всем отдохнуть, раз уж мы такие жалкие в это время.
Я пытаюсь сказать, что болельщики жалуются вообще на все. Для них сейчас вообще все недостаточно хорошо. Единственное, что им нравится – плей-офф, дедлайн, рынок свободных агентов и когда игроки враждуют друг с другом», – написал звездный баскетболист в соцсетях.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кевина Дюрэнта
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