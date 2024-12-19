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Кевин Дюрэнт о своих комментариях о Матче всех звезд: «Наверное, стоило сказать что-то другое»

Кевин Дюрэнт заявил, что ему не стоило критиковать новый формат Матча всех звезд.

«Мне следовало бы лучше подбирать слова. Честно говоря, мне, наверное, стоило сказать что-то другое.

Я работаю на лигу, мне нельзя так выступать против лиги, но это было мое мнение. Это правда, я действительно так считаю», – сказал звездный форвард «Финикса».

«Мне не нравится. Абсолютно не нравится. Ужасно. По-моему, нужно просто вернуть формат Восток-Запад и играть в баскетбол», – ранее заявил Дюрэнт во время общения с журналистами.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Up & Adams в соцсети X
logoКевин Дюрэнт
logoФиникс
logoНБА
logoМатч всех звезд НБА
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