Болельщица эмоционально отреагировала, когда увидела рядом Кевина Дюрэнта

Кевин Дюрэнт произвел впечатление на болельщицу.

Девушка, которая наблюдала за матчем в Финиксе из первых рядов, эмоционально отреагировала, когда увидела рядом звезду «Санз».

«Финикс » победил «Шарлотт» со счетом 120:113, Кевин набрал 27 очков, 8 подборов и 5 передач.