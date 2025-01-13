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Болельщица эмоционально отреагировала, когда увидела рядом Кевина Дюрэнта

Кевин Дюрэнт произвел впечатление на болельщицу.

Девушка, которая наблюдала за матчем в Финиксе из первых рядов, эмоционально отреагировала, когда увидела рядом звезду «Санз».

«Финикс» победил «Шарлотт» со счетом 120:113, Кевин набрал 27 очков, 8 подборов и 5 передач.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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