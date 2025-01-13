Болельщица эмоционально отреагировала, когда увидела рядом Кевина Дюрэнта
Кевин Дюрэнт произвел впечатление на болельщицу.
Девушка, которая наблюдала за матчем в Финиксе из первых рядов, эмоционально отреагировала, когда увидела рядом звезду «Санз».
«Финикс» победил «Шарлотт» со счетом 120:113, Кевин набрал 27 очков, 8 подборов и 5 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем