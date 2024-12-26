Кевин Дюрэнт: «В 90-х всю игру совершали плохие броски со средней дистанции, и никого это не волновало»

Кевин Дюрэнт вступил с болельщиком в диалог по поводу переизбытка 3-очковых.

Дюрэнт : «Хорошо, так какое количество трехочковых тебя устроит? Похоже, ты не совсем против трехочковых, просто тебе их количество кажется чрезмерным. Какое количество правильно? Потому что я согласен, важен баланс».

Болельщик: «Дело даже не в трехочковых как в таковых, а в выборе броска, принятии решений и отношении игроков. Такое ощущение, что почти каждая атака заканчивается либо невынужденной потерей, либо вынужденным броском. Такое ощущение, что вы, ребята, просто хотите денег и славы. А мы просто хотим подвижного баскетбола».

Дюрэнт: «В 90-х всю игру совершали плохие броски со средней дистанции, и никого это не волновало».