Кевин Дюрэнт: «Веселее жаловаться на НБА, чем смотреть ее»

Кевин Дюрэнт отреагировал на критику в адрес Матча всех звезд.

Я думаю, что веселее жаловаться на НБА, чем смотреть ее.

С ума сойти, отмените Уик-энд всех звезд и давайте просто дадим всем отдохнуть, раз уж мы такие жалкие в это время», – написал звездный форвард «Финикса» на своей странице в соцсети.