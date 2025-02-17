Кевин Дюрэнт: «Веселее жаловаться на НБА, чем смотреть ее»
Кевин Дюрэнт отреагировал на критику в адрес Матча всех звезд.
Я думаю, что веселее жаловаться на НБА, чем смотреть ее.
С ума сойти, отмените Уик-энд всех звезд и давайте просто дадим всем отдохнуть, раз уж мы такие жалкие в это время», – написал звездный форвард «Финикса» на своей странице в соцсети.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети Кевина Дюрэнта
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