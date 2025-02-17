Зоран Лукич: «У Егора Демина есть хорошие перспективы заиграть в НБА»

Зоран Лукич считает, что у Егора Демина хорошие шансы заиграть в НБА.

«У Демина есть хорошие перспективы заиграть в НБА.

Посмотрим, как он будет себя дальше проявлять. Это его первый год в NCAA, и он начался довольно неплохо. Но потом была травма и небольшой спад формы.

Увидим, как Егор будет дальше развиваться. Я пристально за ним слежу», — сказал главный тренер сборной России.