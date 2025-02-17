0

Зоран Лукич: «У Егора Демина есть хорошие перспективы заиграть в НБА»

Зоран Лукич считает, что у Егора Демина хорошие шансы заиграть в НБА.

«У Демина есть хорошие перспективы заиграть в НБА.

Посмотрим, как он будет себя дальше проявлять. Это его первый год в NCAA, и он начался довольно неплохо. Но потом была травма и небольшой спад формы.

Увидим, как Егор будет дальше развиваться. Я пристально за ним слежу», — сказал главный тренер сборной России.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Legalbet
logoЕгор Демин
logoсборная России
logoЗоран Лукич
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Демина заберут на драфте НБА-2025 под 11-м номером и более, уверены букмекеры
16сегодня, 08:54
NCAA. Бригам Янг Егора Демина (5+8) прервал 6-матчевую победную серию Канзас Стэйт
6вчера, 06:11
Владимир Дячок: «Пока наши девчонки в женской НБА выигрывают. Может, после мужского драфта счет сравняется»
15 февраля, 08:09
«Егор Демин – среди наиболее подходящих «Оклахоме» кандидатов». Разыгрывающий попал на 7-ю строчку в мок-драфте No Ceilings
1213 февраля, 11:20
Рекомендуем
Главные новости
Кевин Дюрэнт: «Со Стефом Карри очень легко играть»
8 минут назад
Шэй Гилджес-Александер о Викторе Вембаньяме: «Слышал, что ложится спать в 9 часов и много читает»
21 минуту назад
Джален Роуз: «Мэвс» не хотели платить Луке. Если вы не хотите платить Луке, то просто продайте команду»
30 минут назад
Владимир Гомельский: «Евролига не скрывает, что хотела бы вернуть хотя бы два российских клуба»
143 минуты назад
Кевин Дюрэнт: «Веселее жаловаться на НБА, чем смотреть ее»
1сегодня, 19:13
«Даллас» подделал отчет о травме Луки Дончича, чтобы скрыть его проблемы с физической формой
13сегодня, 19:06
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, «Клипперс» вошли в Топ-10
3сегодня, 18:57
Матч всех звезд НБА-2028 может пройти в Атланте, Бостоне, Милуоки или Орландо
сегодня, 18:38
«Даллас» не собирался предлагать Луке Дончичу супермаксимальное продление контракта
20сегодня, 18:27
НБА рассматривает возможность проведения турнира «1 на 1» на Уик-энде всех звезд-2026
5сегодня, 17:52
Ко всем новостям
Последние новости
Даниэль Тайс: «Тренер Спанулис сыграл важную роль в моем решении перейти в «Монако»
сегодня, 13:42
Виктор Ганиенко о Зоране Лукиче: «Многие игроки из топовых клубов Лиги ВТБ обязаны ему до гроба, он тренер первой четверки»
сегодня, 11:33
Зоран Лукич: «Для меня введение в Зал славы Лиги ВТБ — большое счастье и честь»
вчера, 23:35
Сергей Кущенко о Матче всех звезд: «В НБА – про деньги, у нас – про душу»
15вчера, 23:31
Никита Курбанов о денежном призе: «Перечислю всю сумму в благотворительный фонд»
2вчера, 18:04
Андрей Кириленко: «Нравится, что Единая лига каждый год меняет формат Матча звезд»
3вчера, 17:39
Кубок Турции. Финал. «Фенербахче» обыграл «Бешикташ» и стал 9-кратным обладателем кубка
вчера, 15:21
Сергей Тараканов: «Топ-4 команды Единой лиги ВТБ соответствуют уровню плей-офф Евролиги»
2вчера, 14:36
Илона Корстин: «Основная цель Матча всех звезд — показать все, на что способны наши баскетболисты»
1вчера, 14:03
Андрей Воронцевич о конкурсе трехочковых: «Буду болеть за Женю Бабурина и Ваню Ухова»
вчера, 13:56
Рекомендуем