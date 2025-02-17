Зоран Лукич: «У Егора Демина есть хорошие перспективы заиграть в НБА»
Зоран Лукич считает, что у Егора Демина хорошие шансы заиграть в НБА.
«У Демина есть хорошие перспективы заиграть в НБА.
Посмотрим, как он будет себя дальше проявлять. Это его первый год в NCAA, и он начался довольно неплохо. Но потом была травма и небольшой спад формы.
Увидим, как Егор будет дальше развиваться. Я пристально за ним слежу», — сказал главный тренер сборной России.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем