Зоран Лукич: «Для меня введение в Зал славы Лиги ВТБ — большое счастье и честь»
Зоран Лукич прокомментировал введение в Зал славы Единой лиги ВТБ.
«Для меня введение в Зал славы — большое счастье и честь.
Очень благодарен Единой лиге. Это говорит о том, что я на правильном пути. Очень рад, что я столько лет в российском баскетболе», — сказал главный тренер сборной России.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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