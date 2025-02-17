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Зоран Лукич: «Для меня введение в Зал славы Лиги ВТБ — большое счастье и честь»

Зоран Лукич прокомментировал введение в Зал славы Единой лиги ВТБ.

«Для меня введение в Зал славы — большое счастье и честь.

Очень благодарен Единой лиге. Это говорит о том, что я на правильном пути. Очень рад, что я столько лет в российском баскетболе», — сказал главный тренер сборной России.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoЗоран Лукич
logoЕдиная лига ВТБ
logoсборная России
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