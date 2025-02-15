NCAA. Бригам Янг Егора Демина сыграет с Канзас Стэйт

Сегодня Егор Демин проведет очередной матч в NCAA.

Университет Бригам Янг встретится на своей площадке с университетом Канзас Стэйт.

NCAA

Бригам Янг – Канзас Стэйт

16 февраля . 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.