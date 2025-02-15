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NCAA. Бригам Янг Егора Демина сыграет с Канзас Стэйт

Сегодня Егор Демин проведет очередной матч в NCAA.

Университет Бригам Янг встретится на своей площадке с университетом Канзас Стэйт.

NCAA 

Бригам Янг – Канзас Стэйт

16 февраля. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
logoЕгор Демин
университет Бригама Янга
университет Канзас Стэйт
результаты
logoNCAA
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