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  • «Егор Демин – среди наиболее подходящих «Оклахоме» кандидатов». Разыгрывающий попал на 7-ю строчку в мок-драфте No Ceilings
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«Егор Демин – среди наиболее подходящих «Оклахоме» кандидатов». Разыгрывающий попал на 7-ю строчку в мок-драфте No Ceilings

Егор Демин занял 7-е место в мок-драфте НБА.

Платформа No Ceilings поставила российского разыгрывающего на 7-ю строчку, прогнозируя выбор «Оклахомы» (драфт-пик от «Филадельфии»).

«Офис «Тандер» создал проект из молодых игроков, который будет надстраиваться и развиваться со временем. Клуб на всех позициях отдает предпочтение баскетболистам, которые могут вести мяч, отдавать передачи, бросать и защищаться. На данный момент не все из этого относится к Демину, но он в любом случае остается созидающим «вингом» с высоким потолком для роста и лучшим видением площадки в NCAA.

Демин отлично читает сложные ситуации, разбирается в пик-н-ролле, отдает мягкие, своевременные передачи. Он еще набирает физическую форму и становится лучше с точки зрения защиты и набора очков.

Демина ждет будущее, на которое раз за разом делает ставку фронт-офис «Тандер». Если он будет доступен на этой позиции, то будет выглядеть наиболее подходящим «Оклахоме» выбором среди оставшихся кандидатов», – заключил аналитик Нэйтан Грубель.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: No Ceilings
logoдрафт НБА
университет Бригама Янга
logoОклахома-Сити
logoЕгор Демин
logoФиладельфия
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