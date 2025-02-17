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Даниэль Тайс присоединился к «Монако»

«Монако» объявил о подписании Даниэля Тайса.

Немецкий центровой (32 года, 203 см) отыграл 7 сезонов в НБА, набирая 7,1 очка, 4,7 подбора и 1,3 передачи за 18,8 минуты в среднем в 411 матчах. Тайс доходил до финала чемпионата в составе «Бостона».

Центровой начал нынешний сезон в «Новом Орлеане». В его активе 4,3 очка, 4,3 подбора и 1,6 передачи в среднем в 38 матчах.

Баскетболист перешел в «Оклахому» в результате технического обмена и был отчислен.

Тайс является чемпионом мира 2023 года в составе сборной Германии.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Монако»
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