Даниэль Тайс присоединился к «Монако»
«Монако» объявил о подписании Даниэля Тайса.
Немецкий центровой (32 года, 203 см) отыграл 7 сезонов в НБА, набирая 7,1 очка, 4,7 подбора и 1,3 передачи за 18,8 минуты в среднем в 411 матчах. Тайс доходил до финала чемпионата в составе «Бостона».
Центровой начал нынешний сезон в «Новом Орлеане». В его активе 4,3 очка, 4,3 подбора и 1,6 передачи в среднем в 38 матчах.
Баскетболист перешел в «Оклахому» в результате технического обмена и был отчислен.
Тайс является чемпионом мира 2023 года в составе сборной Германии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Монако»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем