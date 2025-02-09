Даниэль Тайс может оказаться в «Монако»
Даниэль Тайс близок к возвращению в Европу.
Немецкий центровой (32 года, 203 см) набирал 4,3 очка, 4,3 подбора и 1,6 передачи за 16,4 минуты в среднем в матчах этого сезона за «Новый Орлеан». «Пеликанс» отправили «большого» в «Оклахому», чтобы упасть ниже налогового порога. Тайс будет отчислен из «Тандер».
По информации SDNA, игрок близок к переходу в «Монако». Баскетболистом также всерьез интересуется «Панатинаикос», готовый предложить более интересные финансовые условия, но Тайс, судя по сведениям издания, в данный момент склонен отказаться от присоединения к греческому клубу.
Тайс проводит 8-й сезон в НБА, всего отыграв 452 матча в лиге.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SDNA
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