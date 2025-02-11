Даниэль Тайс отклонил несколько предложений из НБА и продолжит карьеру в «Монако» (BasketNews)
Даниэль Тайс возвращается в Европу.
Немецкий центровой (32 года, 203 см) подпишет контракт с «Монако».
Тайс отклонил два более выгодных финансово предложения из Евролиги, включая «Панатинаикос», а также два варианта в НБА. Он предпочел перейти в команду, в которой получит важную роль и большие игровые минуты.
Даниэль набирал 4,3 очка, 4,3 подбора и 1,6 передачи за 16,4 минуты в среднем в матчах этого сезона за «Новый Орлеан».
За восемь сезонов НБА он принял участие в 411 матчах за «Селтикс», «Буллс», «Пэйсерс», «Клипперс» и «Пеликанс», набирая в среднем 7,1 очка, 4,7 подбора и 1,3 передачи за 18,8 минуты на площадке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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