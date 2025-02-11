Даниэль Тайс отклонил несколько предложений из НБА и продолжит карьеру в «Монако» (BasketNews)

Даниэль Тайс возвращается в Европу.

Немецкий центровой (32 года, 203 см) подпишет контракт с «Монако ».

Тайс отклонил два более выгодных финансово предложения из Евролиги , включая «Панатинаикос », а также два варианта в НБА . Он предпочел перейти в команду, в которой получит важную роль и большие игровые минуты.

Даниэль набирал 4,3 очка, 4,3 подбора и 1,6 передачи за 16,4 минуты в среднем в матчах этого сезона за «Новый Орлеан».

За восемь сезонов НБА он принял участие в 411 матчах за «Селтикс», «Буллс», «Пэйсерс», «Клипперс» и «Пеликанс», набирая в среднем 7,1 очка, 4,7 подбора и 1,3 передачи за 18,8 минуты на площадке.