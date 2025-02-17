Кевин Харт отправил ведущих Inside the NBA на рыбалку на Матче всех звезд
TNT Sports провел последнюю трансляцию Матча всех звезд.
Телеканал потеряет права на НБА со следующего сезона.
Кевин Харт отправил ведущих Inside the NBA на рыбалку по традиции самой программы, которая провожает клубы по мере их выбывания из чемпионата.
Шоу продолжит свою работу в дальнейшем но будет выходить на ESPN и ABC.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA on TNT
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