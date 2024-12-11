Чарльз Баркли после упоминания Jay-Z в эфире Inside The NBA: «Сейчас не лучшее время»
Чарльз Баркли пошутил по поводу Jay-Z в эфире.
После упоминания Кенни Смитом известного рэпера в программе Inside The NBA член Зала славы произнес: «Пожалуй, сейчас не лучшее время».
Другой прославленный игрок НБА и ведущий Шакил О’Нил после этого встал со своего места и вышел из студии.
В отношении Jay-Z подали гражданский иск об изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году на вечеринке рэпера Diddy. Музыкант утверждает, что адвокат предполагаемой жертвы шантажировал его.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Essentially Sports
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