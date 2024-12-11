Чарльз Баркли после упоминания Jay-Z в эфире Inside The NBA: «Сейчас не лучшее время»

Чарльз Баркли пошутил по поводу Jay-Z в эфире.

После упоминания Кенни Смитом известного рэпера в программе Inside The NBA член Зала славы произнес: «Пожалуй, сейчас не лучшее время».

Другой прославленный игрок НБА и ведущий Шакил О ’Нил после этого встал со своего места и вышел из студии.

В отношении Jay-Z подали гражданский иск об изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году на вечеринке рэпера Diddy. Музыкант утверждает, что адвокат предполагаемой жертвы шантажировал его.